Aboutaleb hoopt dat Koningsdag bijdraagt aan verbroedering

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam hoopt dat Koningsdag 2023 een kleine bijdrage kan leveren aan de verbroedering in Nederland. Dat meldde hij maandagavond in het programma Jinek.

“We maken bizarre tijden door”, aldus Aboutaleb. “Er is grote verdeeldheid, mensen vallen uiteen in blokken. We worden het bijna niet meer eens. Ik zou het fantastisch vinden als we met zo’n prachtige dag een bijdrage kunnen leveren aan het helen van de onderlinge verhoudingen. Daar staat het koningshuis toch bekend om.”

De burgervader beklemtoont dat Rotterdam “176 nationaliteiten heeft, we hebben alle kleuren van de regenboog. Ik hoop dat de aanwezigheid van de majesteit een bijdrage aan gelijkheid en vertrouwen zal leveren.”

De gemeente Rotterdam meldt dat Rotterdammers ideeën voor Koningsdag kunnen delen via koningsdaginrotterdam.nl en dat samen met de stad een programma wordt ontwikkeld. Willem-Alexander viert met Koningsdag 2023 zijn tienjarig jubileum als vorst in Nederland.