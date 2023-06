Alexia viert 18e verjaardag met peetouders en grootmoeder Beatrix

Prinses Alexia viert haar 18e verjaardag maandag in het bijzijn van in ieder geval haar peetouders en grootmoeder. Dat zei koningin Máxima donderdag tijdens het afsluitende gesprek na afloop van het staatsbezoek aan België.

De koningin liet zich ook ontvallen dat “alle kinderen” samen thuis zullen zijn voor de verjaardag van haar middelste dochter, die tot voor kort in Wales studeerde. Een groot feest zal het maandag overigens niet zijn, zei de koningin. “Het is een maandag dus dat valt niet heel goed, maar we zullen dit weekend al wel wat doen.”

Gevraagd naar het gegeven dat haar middelste kind nu ook al volwassen is, zei Máxima dat het erg snel gegaan is. “Nou ja, als ik nadenk over de foto’s van 10 jaar geleden toen mijn man koning werd, dan zijn die meisjes in die blauwe jurkjes nu hele grote dames geworden. En hele leuke mensen.”

Een van de peetouders van Alexia is koningin Mathilde van België.