Video: Amalia en koning hebben vader-dochteronderonsje bij scrub maken

Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag op Aruba zelf een scrub van aloë vera gemaakt. De koning moest echter eerst van zijn oudste dochter leren wat een scrub nou precies is.

Het maken van de scrub – een cosmetisch spulletje waarmee je dode huidcellen van je lichaam ‘scrubt’ – gebeurde tijdens een bezoek aan Royal Aruba Aloe. Tijdens het maken van het goedje vroeg de koning wat een scrub eigenlijk is. Amalia reageerde daarop zoals waarschijnlijk veel dochters op hun vader zouden reageren: vol verbazing. “Je woont met vier vrouwen en dan weet je het niet?”, vroeg ze hoofdschuddend. De koning zei daarop dat hij het wel degelijk wist, maar dat hij zich afvroeg wat een scrub doet. “Ik weet wat een scrub is, ik woon met vier vrouwen in huis. Maar wat doét een scrub?”

Vooraf kregen de Oranjes een rondleiding langs het maakproces van de middelen. In de ruimte hingen ook foto’s van bekende bezoekers, onder wie een jonge koning Willem-Alexander en koningin Máxima, toen nog prins en prinses. “Ah, wat schattig”, riep Amalia uit bij het bekijken van de foto’s. Ook vertelde ze over haar eerste ervaring met aloë vera: ze was eens heel erg verbrand door de zon en het middeltje had toen de pijn verlicht.

Royal Aruba Aloe werd in 1890 opgericht en is het oudste aloëverabedrijf ter wereld. Er worden huid- en haarverzorgingsproducten gemaakt, maar ook smeersels die kunnen helpen bij ernstige brandwonden.