Amalia vindt gelijkgestemden in buitenlandse troonopvolgers

Prinses Amalia praat geregeld met de troonopvolgers van andere landen over hun uitzonderlijke posities. Tijdens een gesprek met de pers op Paleis Noordeinde vertelde Amalia vrijdag dat het fijn is dat zij en leeftijdsgenoten zoals de Belgische prinses Elisabeth en de Noorse prinses Ingrid Alexandra elkaar begrijpen.

“Wat ik vooral heel fijn vind is omdat ik met prinses Ingrid en prinses Elisabeth in dezelfde positie zit, we elkaar begrijpen en niks hoeven uit te leggen”, zei de 18-jarige Amalia gevraagd naar het contact met andere troonopvolgers. “Het is heel fijn om met elkaar over bepaalde basale levensdingen te praten die voor ons net wat anders liggen en dat snappen we dan van elkaar.”

Als voorbeelden van waarover er dan onderling wordt gesproken, noemde de Prinses van Oranje kwesties als privacy, vrienden en sociale media.

Afgelopen weekend werd een deel van de toekomstige troonopvolgers voor het eerst met elkaar gefotografeerd. Zij waren toen te gast op het galadiner in Noorwegen ter ere van de 18e verjaardag van Ingrid Alexandra. Andere troonopvolgers die daar aanwezig waren, waren de 10-jarige prinses Estelle van Zweden en de pas 2-jarige prins Charles van Luxemburg. De Spaanse prinses Leonor en de Deense prins Christian (beiden 16 jaar) waren niet van de partij. Het gala was ook de eerste officiële buitenlandse reis voor prinses Amalia.