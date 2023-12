Beatrix, Constantijn en Laurentien naar opening Holland Dance Festival

Prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Laurentien zullen op woensdagavond 24 januari de opening van Holland Dance Festival in Den Haag bijwonen. Het is de negentiende editie van het evenement, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Het festival staat volgend jaar in het teken van “jong danstalent en de toekomstige sterren van de danswereld”. Vanwege haar inzet voor de toegankelijkheid van dans voor iedereen wordt de avond opgedragen aan Mavis Staines. De Canadese is nog tot komende zomer directeur van Canada’s National Ballet School en heeft veel voor de danswereld betekend. In Nederland was ze onderdeel van Het Nationale Ballet.

Tijdens de openingsavond waar Beatrix, Constantijn en Laurentien bij aanwezig zullen zijn, treden drie internationaal gerenommeerde juniorgezelschappen op en zijn er optredens van jonge toptalenten van diverse internationale dansvakopleidingen. Daarnaast wordt ook de Jiří Kylián Ring uitgereikt aan een persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de dans in Nederland.

Het Holland Dance Festival wordt van 24 januari tot en met 17 februari gehouden. In totaal zijn er zestig voorstellingen geprogrammeerd in Den Haag, Delft, Rotterdam en Tilburg. Ook worden er educatieve activiteiten, workshops, een symposium en een amateurdansproductie aangeboden. Hiermee wil Holland Dance Festival dans voor iedereen toegankelijk maken.