Beatrix en Margriet bij 55e verjaardag Prinses Christina Concours

De prinsessen Beatrix en Margriet zijn op zondag 30 oktober aanwezig bij het jubileumconcert ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het Prinses Christina Concours (PCC). De prijswinnaars van het PCC en het Jeugdorkest Nederland verzorgen het concert onder leiding van Jurjen Hempel, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het concours laat kinderen en jongeren kennismaken met muziek en stimuleert hen in de muzikale ontwikkeling. In het Jeugdorkest Nederland speelt aanstormend muzikaal talent van 14 tot en met 20 jaar, waaronder veel voormalige prijswinnaars van het PCC. Bekende winnaars zijn onder anderen pianist Wibi Soerjadi, harpiste Lavinia Meijer en violiste Rosanne Philippens.

Prinses Margriet is lid van het comité van aanbeveling van het Prinses Christina Concours. Zij wordt tijdens het concert, dat plaatsvindt in Amare in Den Haag, vergezeld door haar zus prinses Beatrix.