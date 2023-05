Bekende Nederlanders blij met koning Willem-Alexander

Davina Michelle, René Froger en Jaap Reesema zijn tevreden over koning Willem-Alexander (56). Dat vertelden de bekende Nederlanders aan Shownieuws, omdat koning Willem-Alexander zondag precies tien jaar op de troon zit.

Davina Michelle noemde koning Willem-Alexander “een sympathieke man”. De zangeres stond afgelopen Koningsdag nog naast de koning en koningin, toen zij meezong met de klassieker You’ll Never Walk Alone. Ook de Oranjes zongen daarbij luidkeels mee. De zangeres vindt ook de koningin sympathiek, vervolgde ze tegenover Shownieuws. “Ik heb ze mogen ontmoeten en ik ben fan.”

Reesema is medeoprichter van Tonny Media, het bedrijf dat de podcast Door de ogen van de Koning heeft gemaakt. In de podcast vertelt de koning in gesprek met radio-dj Edwin Evers over zijn eerste tien jaar als staatshoofd. Reesema zei tegen Shownieuws dat hij de koning een “onwijs leuke gast” vindt.

Froger is “heel erg tevreden met hem”, stelde de zanger over de koning. Acteur Kees Tol liet weten weten vooral fan te zijn van koningin Máxima. Hij wil haar graag ontmoeten, liet hij aan Shownieuws weten. “Zij staat echt op mijn verlanglijstje.”