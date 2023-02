Bernhard denkt aan zomerse editie van Hollandse 100

Prins Bernhard ziet ruimte voor een tweede evenement naast de Hollandse 100. De initiatiefnemer van de jaarlijkse sportactie voor Lymph & Co denkt aan een zomereditie, vertelt hij aan het ANP.

In het derde weekend van maart wordt de Hollandse 100 voor de zevende keer georganiseerd, waarbij deelnemers tien kilometer schaatsen en vervolgens 90 kilometer fietsen om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfklierkanker. “De basis is natuurlijk leuk omdat het twee oer-Hollandse sporten zijn: schaatsen en fietsen. Het vindt ook altijd plaats aan het eind van schaatsseizoen en aan het begin van het fietsseizoen. Dus dat houden we zeker vast”, zegt Bernhard. “Maar er komt zeker een keer een ander type evenement bij”, vervolgt hij. “Dit leent zich ook voor een wandeltocht of andere verschillende acties. Daar staan we natuurlijk altijd voor open.”

Dit jaar kan er ook voor het eerst gewandeld worden. Onder leiding van de zus van zanger Simon Keizer is er een wandelchallenge opgezet waarbij deelnemers tien keer tien kilometer moeten afleggen. “Zo proberen we ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar manier kan bijdragen”, stelt Bernhard. Ook het schaatsen of fietsen zijn geen verplichte nummers. Deelnemers kunnen net als andere jaren weer een deel doen of de kilometers met een ander delen. “Zeker het schaatsen kan voor sommige mensen een hobbel zijn”, weet de prins.

De animo voor de Hollandse 100, die op 19 maart plaatsheeft in en rondom Thialf in Heerenveen en waarvan dinsdag de kick-off plaatsvond, is weer groot. Volgens Bernhard gaat het “erg goed” met het aantal inschrijvingen. Het streefbedrag is net als andere jaren minstens 250.000 euro.