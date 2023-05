Bewoners vertellen koningspaar over ‘hechte leven’ op Vlieland

De gemeenschap op Vlieland is hecht, bijna als een soort grote familie. Dat is wat koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdag te horen kregen tijdens een bezoek aan het eiland, dat slechts duizend inwoners telt. De aanwezigheid van het koningspaar op Vlieland is onderdeel van een streekbezoek aan de Nederlandse Waddeneilanden.

Het paar bracht een bezoek aan jeugdontwikkelingscentrum De Jutter, waar onder meer de enige basisschool van het eiland is gevestigd. Een van de ouders vertelde het koningspaar blij te zijn met de persoonlijke manier van lesgeven, maar dat het best een eindje fietsen is naar de enige basisschool, al is het eiland maar klein. “Met tegenwind kunnen de afstanden best wel groot worden, zeg ik uit ervaring”, zei de koning daarop lachend.

De koning en koningin spraken ook met twee basisscholieren, die aan Máxima vertelden dat ze jongere klasgenoten soms kunnen helpen doordat er sprake is van gemengde klassen. De koning was daarop benieuwd of de twee op Vlieland willen blijven wonen. Dat antwoord was duidelijk: een volmondig ja.

Regenachtig

Het weer op het eiland was, net als op het eerder bezochte Texel, regenachtig en winderig. Dat weerhield honderden eilandbewoners en vakantiegangers er echter niet van toch een kijkje te komen nemen om een glimp van het paar op te vangen. De twee zwaaiden uitgebreid en gaven hier en daar een hand.

Een van de omstanders had slechts één boodschap voor de koning. “Jullie hadden wel wat beter weer mee kunnen brengen”, zei ze. De koning was het daar zeker mee eens, maar kon er helaas niets aan veranderen: “We hebben het geprobeerd”.