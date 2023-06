Blauw Bloed zendt special over prinses Alexia uit

Blauw Bloed zendt op zondag 25 juni een special uit over prinses Alexia, een dag voor haar achttiende verjaardag. In Alexia 18 jaar, de schaduwprinses komen verscheidene royaltyexperts en fans aan het woord. De special is om 18.05 uur te zien op NPO 2.

Onder anderen royaltywatchers Tirza van der Graaf, Rick Evers en Josine Droogendijk spreken met presentatrice Anne-Mar Zwart over het leven van de prinses. Onder meer de kledingkeuze en de gelijkenis met koningin Máxima komen aan bod.

Prinses Alexia is de tweede in lijn van troonopvolging, na haar zus Amalia. Psychologe Cocky Drost vertelt wat dit betekent voor haar rol binnen het gezin. Ook vlogger Enzo Knol komt voorbij. Hij sprak op Koningsdag in 2020, tijdens de coronacrisis, met de prinses en haar moeder.