Boek over Amalia genomineerd voor NS Publieksprijs

Het door Claudia de Breij geschreven boek over prinses Amalia is dit jaar een van de kanshebbers voor de NS Publieksprijs. De biografie is een van de zes genomineerden die kans maken op de bekende boekenprijs, werd woensdag bekendgemaakt.

De andere kanshebbers zijn De heks van Limbricht van Susan Smit, De nachtdienst van Esther Verhoef, Dwaalspoor van Suzanne Vermeer, Fortuna’s kinderen van Annejet van der Zijl en Master your mindset van Michael Pilarczyk. De zes genomineerde boeken behoren tot de best verkochte titels van de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022.

Het publiek kan tot en met 16 november zijn stem uitbrengen op een van de genomineerde boeken of op een boek naar keuze. Op die dag wordt bekendgemaakt welke titel de meeste stemmen heeft gekregen en de titel van Boek van het Jaar krijgt. De NS Publieksprijs bestaat verder uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7500 euro en een jaar lang gratis eerste klas reizen met de NS. Stemmers kunnen ook prijzen winnen, zoals gratis boeken en gratis reizen met de trein.

Vorig jaar won Lale Gül de NS Publieksprijs met haar boek Ik ga leven. Toen werd een recordaantal stemmen uitgebracht van maar liefst 210.000.