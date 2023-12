Boek podcast met koning Willem-Alexander in Bestseller 60

De boekversie van de podcast Door de ogen van de Koning, waarin koning Willem-Alexander met radio-dj Edwin Evers terugblikt op tien jaar koningschap, is een succes in de Nederlandse boekhandels. Het boek staat op de 19e plaats van de Bestseller 60, de lijst van bestverkochte boeken van de CPNB.

Het boek bevat een weergave van de gesprekken die Willem-Alexander met Evers voerde in de podcast die eerder dit jaar te beluisteren was. In tien afleveringen blikte Willem-Alexander terug op verschillende hoogte- en dieptepunten tijdens zijn eerste tien jaar als koning. Zaken als de Olympische Spelen, maar ook de coronapandemie en MH17 kwamen aan bod.

De uitgave is deze week niet de hoogste nieuwkomer in de bestsellerlijst. Dat is namelijk het boek Over Nationalisme van George Orwell en Bas Heijne. Dat boek komt nieuw binnen op de negende plek. Het boek van Royce de Vries, Ik beloof je dat ik honderd word, staat net als vorige week op de eerste plaats.