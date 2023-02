Curaçao juicht voor koning, maar nog harder voor Máxima en Amalia

Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen donderdag aan hun bezoek aan Curaçao. De Oranjes werden woensdag onder luid gejoel verwelkomd bij de aankomst in Willemstad. Op de planning van het koninklijk gezelschap staat onder meer het startschot van de Koningsspelen, een wandeling door de wijken en een diner met Curaçaoënaars.

Bij de aankomst woensdagavond kwam koning Willem-Alexander als eerste het defensie-schip Zr.Ms. Holland, dat vanaf Aruba naar Curaçao voer, afgelopen. Honderden omstanders joelden en klapten luid, maar het applaus voor Máxima en Amalia was nog net een stukje luider.

De dag wordt donderdag begonnen met een wandeling over de Pontjesbrug naar het Brionplein, waar de koning het startschot geeft voor de inschrijving van de Koningsspelen. Daarna gaan de Oranjes naar de wijk Otrobanda, waar ze spreken met bewoners en kunstenaars. In de middag gaat het gezelschap naar de wijken Punda en Scharloo.

Later staat het beschilderen van een Chichi, een typisch Curaçaose sculptuur die de verantwoordelijke oudere zus in het gezin symboliseert, op de planning. In de wijk Scharloo bekijken en beluisteren ze straatkunst, muziek en sportprojecten voor jongeren. ’s Avonds dineren het koningspaar en de prinses met 21 Curaçaoënaars, ter ere van het 21-jarig huwelijk van Willem-Alexander en Máxima.