Deense royals ontmoeten Willem-Alexander en Máxima

De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary komen zondag aan in Nederland waar maandag hun tweedaagse officiële bezoek start. Het paar leidt een handelsmissie waarbij ruim dertig bedrijven uit Denemarken betrokken zijn.

De Deense royals hebben een ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Daarnaast praten ze met premier Mark Rutte, minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten en minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder. Bij die gesprekken zullen ook Deense politici aanwezig zijn.

Het belangrijkste onderwerp van de handelsmissie is de samenwerking tussen Denemarken en ons land op het gebied van duurzame energie en smart healthcare. In het kader daarvan zullen de Denen bezoeken brengen aan de Universiteitscampus Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Rotterdamse start-upcentrum CIC en het Floating Office in de Rotterdamse haven.

Premier Rutte zal de Deense delegatie maandagochtend ontvangen. Hij houdt dan een toespraak over de samenwerking tussen Denemarken en Nederland op het gebied van groene en innovatieve oplossingen. In de avond is er een diner in de Grote Kerk in Den Haag.