Don Diablo heeft selfie met Willem-Alexander aan de muur hangen

Don Diablo heeft een selfie met koning Willem-Alexander die hij in 2013 heeft gemaakt ingelijst aan de muur gehangen. Dat bekende de dj maandagavond in De Avondshow met Arjen Lubach.

Diablo liet in januari 2013 weten dat hij de koning tegenkwam tijdens een vlucht naar Londen. Toen maakte de muzikant een selfie, voor zijn moeder. “De koning vroeg: wat is een selfie?” lachte de dj in De Avondshow. “Het is echt een tijd geleden hoor, ik had het gedaan voordat hij er erg in had.”

De Drentse artiest heeft de foto aan de muur gehangen. “Het is toch de beste prestatie die ik heb geleverd”, lachte hij tegen Arjen Lubach.

Don Diablo gaat tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) een speciale “geheime showcase” doen met nieuw materiaal. Het optreden vindt plaats op 21 oktober in de What is Happening Here-galerie in de Reguliersdwarsstraat.