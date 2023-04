DPG Media bezorgt op Koningsdag geen papieren krant. Door de “vele festiviteiten” zou de krant niet overal bezorgd kunnen worden, aldus een woordvoerder van de mediagroep na berichtgeving van de NOS.

De mediagroep, met titels als Trouw, de Volkskrant en het AD, schrijft donderdag in een brief aan haar abonnees dat ze de krant niet bezorgen “omdat we willen voorkomen dat we lezers gaan teleurstellen”. In eerdere jaren lukte het DPG al niet om overal de krant rond te brengen op Koningsdag. “Door vrijmarkten zijn delen van met name steden vanaf vroeg in de ochtend niet bereikbaar voor de transportwagens en ook bezorgers hebben moeite alle adressen te bereiken.”

Het Parool, de Amsterdamse titel van DPG, verscheen al langer niet op Koningsdag en eerder Koninginnedag, omdat veel Amsterdamse adressen tijdens deze feestdag onbereikbaar zijn.

Op andere nationale feestdagen bezorgt DPG de papieren krant ook niet, maar dat heeft geen logistieke reden. “Dit wordt vaak gezien als moment van rust en reflectie en is daarnaast ook een dag met minder nieuwsdruk”, licht de woordvoerder toe.