Dramaserie Máxima krijgt tweede seizoen bij Videoland

De nieuwe dramaserie Máxima van Videoland krijgt een tweede seizoen. Dat werd maandag bekend, na afloop van de première van het eerste seizoen in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski. De serie is inmiddels aan 25 landen verkocht.

In het tweede seizoen worden de hoofdrollen opnieuw gespeeld door Delfina Chaves (Máxima) en Martijn Lakemeier (Willem-Alexander). Ook Elsie de Brauw en Sebastiaan Koch keren in de tweede reeks terug als Beatrix en Claus. De regie wordt gedaan door Saskia Diesing, Joosje Duk en Roxanne Stam. Voor het scenario zijn Rifka Lodeizen en Daan Gielis aangetrokken.

“In de eerste reeks zien we hoe een Argentijns meisje zich ontwikkelt tot een zelfverzekerde jonge vrouw die smoorverliefd wordt op een Nederlandse prins”, aldus Peter van der Vorst, directeur content bij RTL. “Maar het verhaal gaat natuurlijk verder. Máxima trouwt, wordt moeder én koningin. Stuk voor stuk gebeurtenissen die in ons collectief geheugen gegrift staan en die we in het vervolg gaan terugzien!”

Droomscenario

Rachel van Bommel, namens Millstreet Films producent van de serie, spreekt van een “droomscenario” dat RTL al voor de start van de eerste reeks een tweede seizoen heeft besteld. Volgens Van Bommel starten de opnames van het tweede seizoen in oktober. De komende tijd wordt er gewerkt aan de casting van andere leden van de Nederlandse koninklijke familie die in de reeks te zien zullen zijn.

Máxima is vanaf zaterdag 20 april te streamen bij Videoland. De eerste aflevering is die avond eenmalig te zien bij RTL 4. Het eerste seizoen gaat over het leven van koningin Máxima tot aan haar verloving met Willem-Alexander. Het verhaal is gebaseerd op de bestseller Moederland van Marcia Luyten.