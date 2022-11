Video: Droom Máxima in vervulling gegaan met nieuwe gordijnen

Een droom van koningin Máxima is woensdag in vervulling gegaan met de onthulling van de nieuwe gordijnen voor Paleis Huis ten Bosch. In het TextielMuseum in Tilburg opende de koningin de tentoonstelling Koninklijk borduren – verhalen en vakmanschap.

Vooraf vertelde de koningin aan alle genodigden, de bijna 150 mensen die hebben meegewerkt aan het project, dat het altijd een droom van haar is geweest om de gordijnen samen met verscheidene Nederlanders te maken. “Het geef zo veel voldoening, want we doen dit samen”, zei de koningin, die ook hoopt meer projecten met mensen samen te kunnen doen. Onder meer de organisaties Queer Needlework Circle uit Arnhem en het Pennywafelhuis uit Middelburg werkten mee.

De gordijnen zijn gemaakt in het TextielLab, de professionele werkplaats van het TextielMuseum. Het grootste deel is machinaal geborduurd, maar een deel is met de hand gedaan. Handwerkgroepen uit het hele land hebben samen met koningin Máxima aan de gordijnen gewerkt. Daarop staan onder meer windmolens, de Groene Draeck, de Erasmusbrug, het Mauritshuis en het Paleis op de Dam afgebeeld.

Zelf heeft Máxima een aantal bloemetjes geborduurd. Ze werkte daar in juni al eens aan tijdens een bezoek aan het TextielMuseum, maar het werk ging ook mee naar huis. Ieder bloemetje kan wel zo’n zes uur werk kosten. Grappend zegt de koningin dan ook dat ze best al het werk zelf had willen doen, maar dat ze dan “drie levens” kwijt zou zijn. De koningin heeft echter wel wat ervaring. In de tentoonstelling is namelijk ook oud werk van haar opgenomen: twee kussentjes die ze heeft geborduurd toen ze zwanger was van prinses Amalia, een roze en een blauwe. Want zelfs koningin Máxima wist toen nog niet of er een prinsje of een prinsesje op komst was.

De tentoonstelling, die een kijkje geeft in het proces van het borduurwerk, is van 1 december tot en met 29 mei 2023 te bezoeken. Daarna gaan de gordijnen naar de de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch, waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun kinderen wonen.