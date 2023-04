Edwin Evers over opnames podcast met koning: het was heel relaxed

Edwin Evers heeft de opnames van de podcast met koning Willem-Alexander als “heel relaxed” ervaren. Dat vertelt Evers woensdag in een korte reactie op het nieuws over de tiendelige reeks, Door de ogen van de Koning, aan het ANP.

De radio-dj werd door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) benaderd met het plan voor een podcast ter ere van het tienjarige koningschap van Willem-Alexander. “Ik was gelijk enthousiast en vereerd. Ik heb er dus ook niet zo lang over hoeven nadenken.” Zelf denkt Evers dat zijn naam is gevallen omdat hij de koning meerdere malen te gast heeft gehad in zijn radio-uitzendingen tijdens de Olympische Spelen. Die gesprekken waren volgens Evers altijd heel ontspannen.

Evers kreeg flink wat vrijheid wat betreft de invulling van de podcast, de enige ‘opdracht’ was om het écht over het koningschap te hebben. “Toen de koning 50 werd, ging zijn interview met Wilfried de Jong over hem als persoon, maar dit moest echt over het koningschap gaan. Verder had ik veel vrijheid.” De twee hebben samen “vier lange sessies” gezeten.

Relaxed

De podcast is opgenomen in de werkkamer van de koning in Paleis Huis ten Bosch. In elke aflevering staat een jaar van het koningschap van Willem-Alexander centraal. De eerste drie afleveringen verschijnen donderdagochtend om 07.00 uur op de bekende podcast-platforms. Daarna verschijnt er wekelijks op donderdag een nieuwe aflevering op hetzelfde tijdstip.

Evers, die naar eigen zeggen “geen koningshuisdeskundige” is, moest zich van tevoren wel nog behoorlijk inlezen. “Ik wist op voorhand vrij weinig over hem, behalve de dingen die iedereen weet. Maar de sfeer tijdens onze eerdere gesprekken was waarschijnlijk de reden dat de keuze op mij viel.” Ook nu liepen de gesprekken heel natuurlijk. “Het was heel relaxed en in alle rust.”