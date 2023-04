Eerste plaat die koning ooit kreeg was van Jackson 5

De eerste plaat die koning Willem-Alexander ooit kreeg was Destiny van The Jackson 5 uit 1978, vertelt hij in de podcast Door de ogen van de Koning met radio-dj Edwin Evers. “Ik heb hem ook nog”, voegt de koning toe. Hij heeft alleen geen platenspeler meer om het album op te draaien.

De podcast Door de ogen van de Koning is gemaakt vanwege het 10-jarige koningschap van Willem-Alexander. Elke aflevering draait om een ander jaar uit het koningschap. De muzieksmaak van de vorst kwam ter sprake door het overlijden van muziekiconen als David Bowie en Prince in 2016. Hij refereert naar deze artiesten als “grootheden” van de jaren 80.

De koning legt uit dat zijn dochters “genieten” van muziek uit dat decennium. “Het is echt leuk om samen met je kinderen van dezelfde muziek te kunnen genieten”, vindt Willem-Alexander. Van zijn gezin is bekend dat het muzikaal is. Zo houdt koningin Máxima van dansen en heeft prinses Amalia een passie voor het maken van muziek.