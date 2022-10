Eerste Rotterdammers melden zich met ideeën voor Koningsdag

De eerste Rotterdammers hebben zich al gemeld met ideeën voor de invulling van Koningsdag volgend jaar. Dat laat een woordvoerder van de gemeente maandag weten. De gemeente had inwoners van de stad gevraagd te helpen bij het samenstellen van het programma.

De woordvoerder kan nog niet zeggen om hoeveel suggesties het gaat en wat de kwaliteit van de ideeën is. Hier treedt de stad later over naar buiten. Rotterdammers met goede toevoegingen kunnen zich nog melden op de website koningsdaginrotterdam.nl.

Koning Willem-Alexander en zijn familie vieren Koningsdag volgend jaar in de Maasstad. De vorige Koningsdag waren zij in Maastricht. Het is een speciale editie: Willem-Alexander is in 2023 tien jaar koning.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb kijkt uit naar het koninklijk bezoek. “Het gemeentebestuur is blij en vereerd met de keuze voor Rotterdam. De band met het koningshuis is van oudsher sterk. Rotterdam heeft altijd op de warme belangstelling van onze vorsten kunnen rekenen, in voor- en tegenspoed. Daarom zal Rotterdam op 27 april één dag Koningsstad van Nederland zijn. Iedereen is welkom”, aldus Aboutaleb.

De laatste keer dat het koningshuis Rotterdam aandeed voor de viering was op 30 april 1992, toen koningin Beatrix en prins Claus met Koninginnedag de stad bezochten. Het paar bracht samen met toenmalig burgemeester Bram Peper een bezoek aan Overschie en de Afrikaanderwijk. Het bezoek werd afgesloten op de Coolsingel, waar duizenden mensen de koninklijke familie bij het balkon van het stadhuis toejuichten.