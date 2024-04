Eloise van Oranje gaat voor het eerst uit in New York

Eloise van Oranje is voor het eerst gaan stappen in haar tijdelijke nieuwe woonplaats New York. De ‘gravinfluencer’ deelt op Instagram een kort filmpje waarop ze haar make-up doet voor haar avondje uit.

“Het is dus mijn eerste keer uitgaan in New York en ik ben heel benieuwd. Ik heb dus wel gehoord dat Nederland echt betere uitgaansplekken heeft, niet dat ik vaak uitga of zo”, zegt de 21-jarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien terwijl ze allerlei smeersels op haar gezicht doet.

De gravin is tevreden over haar make-up bij haar uitgaansdebuut. “Helemaal ready to go out.”

Eloise kwam vorige week aan voor een stage in New York. Ze heeft niet bekendgemaakt waar ze stage gaat lopen. De gravin studeert sinds 2020 aan de Hotelschool in Amsterdam.