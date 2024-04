Eloise veilig aangekomen in New York: zo dankbaar om hier te zijn

Eloise van Oranje is veilig aangekomen in New York, waar ze de komende tijd stage gaat lopen. Op Instagram deelt de 21-jarige ‘gravinfluencer’ dat ze “zo dankbaar” is om in New York te zijn.

“what the FLIP – ik ben zo dankbaar om hier te zijn”, schrijft de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien bij een aantal foto’s van de stad. Eloise deelt onder meer haar wandelingen en de boeken die ze daar leest: een over racisme en een over feminisme.

Eloise studeert sinds 2020 aan de Hotelschool in Amsterdam. Ze heeft niet gedeeld waar ze stage gaat lopen.