Fiets de Oranjes achterna in Apeldoorn

Fiets – of wandel – de Royal Ride, een route van 12 kilometer langs de koninklijke highlights van Apeldoorn.

Gemak dient de mens, moet koning Willem III gedacht hebben in 1876. Om niet steeds de koets te hoeven pakken liet hij vanaf Den Haag een spoorlijn aanleggen die pal voor zijn Paleis Het Loo in Apeldoorn stopte. Deze ‘Koningslijn’ werd tot 1950 nog door koninginnen Emma en Wilhelmina gebruikt en is nu onderdeel van de rijke koninklijke geschiedenis van Apeldoorn. De spoorlijn is er niet langer, maar de band tussen de Oranjes en de stad is nog steeds in vele vormen te ontdekken. Wist u bijvoorbeeld dat het rijksmonument De Naald een geschenk van de stad was aan koningin Wilhelmina voor haar huwelijk met Hendrik? En dat op het station het kunstwerk De Kus staat, een herinnering aan het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima? Het is dit beeld dat de start vormt van de Royal Ride, een bijzondere koninklijke rit door Apeldoorn.

Het spoor van de Oranjes

De Royal Ride is een belevingsroute van 12 kilometer die via verrassende tussenstops, bijzondere vergezichten en koninklijke haltes naar Paleis Het Loo leidt. Onderweg luistert u naar verhalen over de geschiedenis van de Oranjes in Apeldoorn en krijgt u een beeld van wat zich vroeger op de route heeft afgespeeld. Via de koninklijke Loolaan, waar vroeger de paardentram reed, eindigt de route in de gezellige binnenstad van Apeldoorn.

Handige gratis app

De fietsroute Royal Ride is te downloaden via de gratis Apeldoorn Stories app, te vinden op apeldoornstories.nl/royal-ride. Na het scannen van het startpunt op het Stationsplein, wordt u via de route naar de stops genavigeerd, waarbij u bij elke stop een verhaal hoort en een vraag gesteld krijgt. De fietstour is geschikt voor jong en oud. Geen fiets mee? Onder Station Apeldoorn vindt u een fietsenstalling waar u OV-fietsen kunt huren. Fervent wandelaar? Deze route kunt u ook prima wandelend afleggen.

Tip! Paleis Het Loo

Combineer de fietstocht met een bezoek aan het pas heropende Paleis Het Loo en fiets daarna door naar het gezellige stadshart voor een hapje of drankje.

Geschiedenisfanaten en shopaholics

In de groene parken en in de gezellige binnenstad liggen koninklijke historie en royale natuur voor het oprapen, maar Apeldoorn biedt meer. De Apeldoornse binnenstad wordt gevormd door de langgerekte, historische Hoofdstraat en met een zeer gevarieerd aanbod is het dé stad om te shoppen! De Hoofdstraat is de thuisbasis van vele bekende landelijke en internationale winkelketens, maar duik ook de zijstraten in voor lokale speciaalzaken en unieke boetiekjes. Daarnaast vindt u op de diverse pleinen meer dan genoeg horecazaken waar u terecht kunt voor een kop koffie, lunch of diner.