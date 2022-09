Frans Bromet maakt documentaire over Paleis Soestdijk

Frans Bromet heeft een documentaire gemaakt over Paleis Soestdijk. In de film Het Nieuwe Soestdijk reconstrueert de regisseur alle obstakels en problemen die zich de afgelopen jaren openbaarden rond de verbouwing van het voormalige woon- en werkpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard. De film is op 20 oktober te zien op NPO2.

Paleis Soestdijk werd sinds eind jaren dertig bewoond door prinses (later koningin) Juliana en prins Bernhard. Sinds zij in 2004 overleden werd er nagedacht over wat er met het landgoed en het gebouw zou moeten gebeuren. Uiteindelijk werd er na vijftien jaar overleg tussen diverse departementen een wedstrijd uitgeschreven. Het beste plan bleek van Made by Holland.

Bromet volgde de afgelopen jaren hoe de renovatie en innovatieve verbouwing van het nieuwe Paleis Soestdijk op obstakels van overheden en bezwaarmakers stuitten. Er werden bezwaarschriften ingediend tegen geluidsoverlast, tegen de diverse nieuwbouwplannen en het kappen van een deel van het bos omdat hier zeldzame diersoorten huizen. De regisseur schetst in zijn film hoe lastig het is om een stukje belangrijk Nederlands cultureel erfgoed te bestendigen voor de toekomst.