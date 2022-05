Geen zonnepanelen op woonpaleis koning Willem-Alexander

Op Huis ten Bosch, het woonpaleis van koning Willem-Alexander, komen geen zonnepanelen. Ook op de bijgebouwen komen ze niet te liggen, blijkt uit stukken die zijn vrijgegeven door minister Hugo de Jonge (Wonen) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

“Zonnepanelen op het hoofdgebouw worden afgekeurd vanwege het monumentale karakter en de zichtbaarheid”, staat in de stukken. Op de bijgebouwen gaat het niet door omdat daar investeringskosten, terugverdientijd en duurzaamheidsrendement niet met elkaar in verhouding staan.

Koning Willem-Alexander liet in 2018 tijdens een werkbezoek aan Amsterdam al weten zonnepanelen op zijn woonpaleis te willen, maar op de monumentenwet te stuiten. De Tweede Kamer vroeg in 2019 of het mogelijk was om zonnepanelen te plaatsen op Huis ten Bosch.

Eerder werd al bekend dat het niet rendabel is om zonnepanelen te installeren op Paleis Noordeinde, het werkpaleis van de koning.