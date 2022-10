Gravin Eloise vindt rode loper nog steeds ‘heel gek’

Voor gravin Eloise is het nog steeds wennen op de rode loper. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien vond het “heel gek, maar ook cool” om donderdagavond over het blauwe tapijt te lopen bij de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring in Carré in Amsterdam.

“Het is bijzonder om mee te maken”, zei de 20-jarige gravin tegen het ANP. “Heel veel indrukken en heel veel mensen.”

Eloise moedigde vooral haar goede vriend Robbert Rodenburg aan, die uiteindelijk won voor zijn online-interviewserie Open Kaart, zo vertelde ze voorafgaand aan de uitreiking.

Zelf was ze ook te gast in de serie, waarin Rodenburg aan de hand van kaartjes met persoonlijke vragen een gesprek voert. “Zo oprecht, zo eerlijk en ik was zo op mijn gemak”, blikte de gravin terug op haar aflevering. “We waren ook meteen daarna vrienden. Heel erg leuk.”