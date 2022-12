Hadewych Minis en Antoinette Hertsenberg bij uitblinkerslunch

Onder anderen Antoinette Hertsenberg, de winnares van de Media Oeuvre Award 2022, en Hadewych Minis, de winnares van de Theo d’Or, waren dinsdag aanwezig bij de uitblinkerslunch. Die werd door koning Willem-Alexander en koningin Máxima aangeboden op Paleis Noordeinde.

De lunch was bedoeld voor “Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie” in verschillende sectoren, zoals cultuur, wetenschap of sport. De koning en koningin willen met de uitblinkerslunch hun erkenning en waardering uitspreken voor de mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

In totaal waren 27 genodigden aanwezig. Naast Hertsenberg en Minis waren dit onder anderen presentator Paul Witteman, Sociaal Werker van het Jaar 2022 Redouan el Khayari en choreograaf Lloyd Marengo, winnaar van de Gouden Zwaan 2022.