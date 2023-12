Foto’s! Het koninklijk gezin laat zich voor de laatste keer in 2023 zien

Nog één keer poseren voor de uitgenodigde pers, en dan is het tijd voor kerstvakantie. Het koninklijk gezin komt samen voor een fotosessie op Paleis Huis ten Bosch, daarna kunnen de agenda’s van 2023 dicht.

Ontspannen vakantiesfeer

Met een kopje warme chocomelk met slagroom werden Nederlandse journalisten vrijdag ontvangen op het plein voor Paleis Huis ten Bosch. De kerstboom voor het paleis was dit jaar het decor voor de winterfotosessie van het koningspaar, de prinsessen, én toypoedel Mambo. Een minuutje of vijftien poseerde het gezin in de verschillende combinaties, terwijl Mambo over het plein langs de fotografen en cameramannen scheurde. Voor de koning was het niet zijn enige verplichting van de dag, eerder die ochtend nam hij alvast zijn jaarlijkse kersttoespraak op in de Witte Eetzaal van het paleis. Met de vakantie in het vooruitzicht zat de stemming er zeker bij de koning er goed in. Met de nodige ‘dad jokes’ wist hij zijn dochters aan het lachen te krijgen. De prinsessen poseerden -comfortabel gehuld in hun winterjassen- ontspannen een voor een voor de camera’s. Nadat het koningspaar de aanwezige pers fijne feestdagen wenste, verdween het gezin via het privévertrek weer in het paleis. Nadat Mambo door Amalia uit de tuin werd gevist.

Agenda’s naast elkaar

Twee fotosessies per jaar, dat was de belofte van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Als tegenprestatie laat de Nederlandse pers hun privéleven de rest van het jaar voor wat het is. In 2020 was er naast de gebruikelijke zomerfotosessie een laatste fotosessie in het Oostenrijkse Lech, maar nu de prinsessen groter zijn is een gezamenlijke wintersportvakantie door verschillende schoolroosters niet meer vanzelfsprekend. Er wordt nu per jaar bekeken wanneer het gezin compleet is. Dat betekent dat Ariane terug moet zijn uit Italië en dat ook Amalia het in haar studierooster kan passen. Alexia doet een tussenjaar, wat zij momenteel doet is niet bekend.

Kerst is hartstikke privé

Wat het koninklijk gezin doet met kerst, is een van de grootste geheimen van het Paleis. De feestdagen zijn voor Willem-Alexander en Máxima hartstikke privé. We weten wel dat kerst niet altijd in Nederland gevierd wordt, regelmatig bezoekt het gezin familie in Argentinië. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat er dit jaar ook een bezoek aan het vaderland van onze koningin op de planning staat. Hoe prinses Beatrix de kerst doorbrengt? Vorig jaar zagen we dat Eloise met ouders Constantijn en Laurentien op bezoek kwam op Kasteel Drakesteyn. Daar zal ze vast blij mee zijn, haar kleinkinderen (allemaal tieners en twintigers met drukke levens) lopen de deur de rest van het jaar niet plat.

Een spannend jaar

De prinsessen sluiten een jaar van spannende eerste keren af. Prinses Amalia begon het jaar met een intensieve en overweldigende kennismakingsreis van twee weken naar het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk. Prinses Alexia haalde haar diploma in Wales en begon aan een tussenjaar. Ze deed voor het eerst mee aan het persgesprek tijdens de zomerfotosessie, ze stapte voor het eerst uit de koets op Prinsjesdag én ze doopte -helemaal alleen- haar eerste schip in Rotterdam. Prinses Ariane begon ook aan een spannend avontuur, ze is aan het United World College in Italië aan haar laatste twee jaar middelbare school begonnen.





