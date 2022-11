Huis ten Bosch vuurwerkvrije zone met oudejaarsavond

Vuurwerk afsteken bij Paleis Huis ten Bosch zal er dit jaar niet in zitten voor de Oranjes of bezoekers van het park eromheen, want de gemeente Den Haag heeft het gehele Haagse Bos als vuurwerkvrije zone aangemerkt. Dit heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt.

De gemeente wijst sinds 2014 naar eigen zeggen met succes vuurwerkvrije zones aan in de stad en richt zich daarbij met name op ziekenhuizen, groengebieden, stadsboerderijen, dierenasiels en maneges. Het besluit betekent dat tussen zaterdag 31 december 2022 18.00 uur en zondag 1 januari 2023 02.00 uur geen consumentenvuurwerk afgestoken mag worden in het Haagse Bos.