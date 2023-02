Huwelijkspaar houdt huwelijksdiner met 21 Curaçaoënaars

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren donderdag precies 21 jaar getrouwd. Dat werd gevierd met een diner met 21 Curaçaoënaars bij de Kathedraal van Doornen.

Het koninklijk paar en prinses Amalia liepen bij aankomst direct door naar de gedekte tafels. Tijd voor een foto door de pers leek er niet te zijn. Op het menu van het diner stonden onder meer dumplings van eend, zeebaars, ceviche van koraalduivel, ossenhaas en een toetje met een Nederlandse twist: een stroopwafeldessert.

Vlak voordat het gezelschap aan tafel ging, werd de Kathedraal van Doornen verlicht. De kathedraal is een kunstproject van Herman van Bergen, gemaakt uit 30 miljoen doornenstruiken als eerbetoon aan de oorspronkelijke bewoners van Curaçao.

Willem-Alexander en Máxima werden op 2 februari 2002 in de Beurs van Berlage in Amsterdam getrouwd door toenmalig burgemeester Job Cohen. Het kerkelijk huwelijk werd direct daarna voltrokken in de Nieuwe Kerk door dominee Carel ter Linden. De plechtigheid werd door miljoenen mensen in binnen- en buitenland gevolgd.