Jandino hoopt dat Amalia net als zijn Curaçaose park opbloeit

Prinses Amalia moet zichzelf de tijd en kans gunnen om uit te groeien tot koningin. Die boodschap heeft komiek Jandino Asporaat voor de troonopvolgster, die later op vrijdag het door hem en zijn broer gekochte landgoed Hòfi Mango op Curaçao bezoekt. “Ik vergelijk haar met ons park, dat is jong en gaat uitbloeien”, zo verklaart hij.

De 42-jarige entertainer spreekt Amalia en het koninklijk echtpaar bij het bezoek via videoverbinding vanuit Nederland toe. Daarbij stipt hij ook de parallellen aan tussen de opgroeiende Amalia en Hòfi. “Wij geven ons park de kans om op te bloeien, zij moet zichzelf ook de kans geven om de koningin te worden die ze is. Dat kan iedereen natuurlijk wel zeggen, maar het is niet gemakkelijk want er staat ook veel druk op haar”, legt hij uit in een interview met het ANP.

Hòfi ging in september open voor publiek en herbergt onder andere een bos mangobomen, een historische suikermolen en een gerestaureerde distilleerderij. Jandino en zijn broer Kenneth Asporaat kochten het stuk land met het idee boeren en hoveniers op te leiden. Dat is hard nodig voor Curaçao en haar inwoners, meent de comedian. Uiteindelijk wil hij dat de Curaçaose overheid de opleidingen overneemt.

Motiveren

“We importeren als eiland 95 procent van ons voedsel en steeds meer landen keren zich naar binnen. Je moet nu gaan hovenieren, je moet nu aan landbouw en watermanagement doen. Anders is het gewoon kapitaalvernietiging”, zegt Asporaat. “We leren kinderen vanaf elf jaar hoe het is om producten te maken van vruchten als mango of tamarinde, of zelf een scrub van aloë. Maar vooral hoe je het is om als eiland vanuit je eigen kracht te groeien. Nu zijn we als eiland vooral afhankelijk van Nederland, dat is in deze mate niet nodig.”

Ook dit neemt Asporaat waarschijnlijk mee in zijn boodschap voor Amalia, want zij “moet Nederlanders in heel het koninkrijk motiveren om het beste uit zichzelf te halen.” Zijn broer Kenneth, die als topman van het park het koninklijk bezoek mag rondleiden, heeft hij op het hart gedrukt om Willem-Alexander, Máxima en Amalia vooral te zien als “nieuwsgierige mensen die je gewoon kunt uitleggen wat wij doen.”

Tula

Hòfi Mango maakte in het verleden deel uit van een suikerplantage en is daarmee ook verbonden met het Nederlandse slavernijverleden, erkent Asporaat. Tula, de aanvoerder van de opstand van tot slaaf gemaakten in 1795, dronk met medestanders de drank ‘awa de huramento’ (gezworen water) van rum uit de distilleerderij van Hòfi. Zij geloofden dat die drank hun kracht gaf voor de strijd tegen Nederlandse bezetters.

Maar over de recente discussie rond de Nederlandse excuses voor slavernij kan hij weinig zeggen. “Wij gaan het bezoek niet verwarren met de zoektocht van de overheid naar manieren om met het verleden om te gaan”, zegt Asporaat. “Maar wij leren van onze geschiedenis. Tula was bereid te sterven zodat anderen konden leven. Ik vind het nog steeds hartstikke krachtig dat de eigenaren nu de nazaten van Tula zijn en daar een park ontwikkelen dat economische waarde heeft en mensen in hun kracht zet.”