Janny van der Heijden volgt Van Vollenhoven op bij Monumentendag

Janny van der Heijden is de nieuwe ambassadeur van Open Monumentendag. Ze volgt hiermee Pieter van Vollenhoven op, die deze rol 34 jaar heeft vervuld.

“Het is al langere tijd mijn missie om mensen, eten, cultuur en erfgoed met elkaar te verbinden. Dat probeer ik ook uit te dragen in de tv-programma’s die ik maak. Toen ik gevraagd werd als ambassadeur voor Open Monumentendag, viel alles samen”, zegt de 69-jarige Van der Heijden over haar nieuwe functie.

De 84-jarige Van Vollenhoven, de man van prinses Margriet, maakte in september bekend dat hij stopt als ambassadeur zodat de nieuwe generatie de taak kan vervullen. “Ik ben nu zelf een monument geworden”, stelde hij in een interview op NPO Radio 5. “Het is goed om nu aan jongere monumenten te gaan denken.”

Open Monumentendag wordt elk jaar in het tweede weekend van september georganiseerd door Stichting Nederland Monumentenland. De organisatie wil daarmee Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk maken en de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor het behoud van monumenten vergroten.