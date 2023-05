Jeroen Snel: het gaat niet om badpak, maar om monarchie

Royaltyverslaggever Jeroen Snel wilde met zijn opmerking over ‘gravinfluencer’ Eloise en haar badpak “wijzen op het feit dat de monarchie soms een beetje gewoon aan het worden is”. Dat laat hij zaterdag weten aan het ANP in reactie op het commentaar van prins Constantijn over zijn woorden in RTL Boulevard. Constantijn stelde vrijdagavond niet te snappen dat er commotie is over het feit dat zijn dochter in badpak op televisie kwam.

“Het gaat mij absoluut niet om zijn dochter”, beklemtoont Snel. “Ik gaf mijn commentaar over het feit dat een lid van de koninklijke familie in badpak verschijnt. Het moet kunnen, alles moet kunnen. Maar het doet misschien wat af aan het beeld dat ik persoonlijk van de monarchie heb.” Snel beklemtoont dat hij dit ook zou hebben gezegd als het ging om een mannelijke royal in zwemkleding.

De royalty-expert wijst er op dat hij zijn commentaar in RTL Boulevard alleen maar gaf omdat hem die vraag specifiek werd gesteld. Eloise doet mee aan het RTL 4-programma Het Perfecte Plaatje en deed tijdens de aflevering die eerder deze week te zien was een fotoshoot in badpak. Daar kwamen veel reacties op. Snel noemde dit optreden van Eloise een “grensgevalletje”.

Constantijn beklemtoonde vrijdag het leuk te vinden dat zijn 20-jarige dochter meedoet aan het programma.