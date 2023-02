Koning aangekomen bij Nederlandse militairen in Litouwen

Koning Willem-Alexander is dinsdag aangekomen in Pabradė (Litouwen), waar hij Nederlandse militairen bezoekt. De militairen maken deel uit van de NAVO Enhanced Forward Presence, dat de verdediging van Europa aan de oostflank – waar nu de oorlog tussen Oekraïne en Rusland gaande is – als doel heeft.

Tijdens het bezoek doet de koning mee aan een oefening. Het bezoek begon met een briefing op de Pabradė Training Area door Roberto Werker, de Nederlandse Senior National Representative luitenant-kolonel. Daarop doet de koning mee aan een zogenoemde Field Training Exercise.

Na afloop van de training spreekt de koning met Nederlandse militairen. Daarna wordt hij door de Litouwse president Gitanas Nausėda ontvangen op het presidentieel paleis in Vilnius.