Koning beëdigt nieuwe minister van Landbouw

Koning Willem-Alexander heeft maandag Piet Adema beëdigd als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De koning deed dit op Paleis Noordeinde, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

Adema volgt Henk Staghouwer op, die begin vorige maand onverwachts opstapte omdat hij zichzelf niet de juiste persoon vond om leiding te geven aan het ministerie.

Staghouwer lag al langer onder vuur, niet alleen in de Kamer maar ook in de sector. Zijn plan, dat perspectief voor de toekomst aan de boeren moest bieden, kreeg een zeer negatieve ontvangst. Het ontbrak in het stuk aan concrete maatregelen. Hij beloofde daarop met een nieuwe brief te komen. Die is er nog steeds niet, omdat het kabinet de uitkomst van de stikstofgesprekken met boeren onder leiding van Johan Remkes afwacht. Remkes presenteert zijn bevindingen woensdag.

Samen met stikstofminister Christianne van der Wal zal Adema de ingewikkelde stikstofproblemen moeten oplossen. Aan Adema de taak om wel snel met concrete regelingen te komen voor boeren die door willen. Adema was tussen 2013 en 2021 voorzitter van de ChristenUnie. Daarvoor was hij gedeputeerde in de provincie Friesland, ook is hij burgemeester van verschillende gemeenten geweest.