Koning benadrukt belang circulaire economie bij bezoek Slowakije

Koning Willem-Alexander heeft woensdag tijdens het Business Forum in Slowakije het belang van een circulaire economie benadrukt. Zowel Slowakije als Nederland heeft baat bij een schone en gezonde omgeving, stelde hij. De koning en koningin Máxima hebben met Nederlandse en Slowaakse ondernemers gepraat over onder meer circulaire economie, gezondheidszorg en de wederopbouw van Oekraïne. Het Business Forum vond plaats in het Kasteel van Bratislava, met als thema The Future Is Now.

Alleen door onze economie circulair te maken, kunnen we ook in de toekomst op een gezonde manier blijven leven en werken, sprak de koning in zijn welkomstwoord, met “respect voor de natuur”. Hij noemde het “urgent” dat we werken aan oplossingen die verspilling tegengaan.

De koning en koningin gingen vervolgens met verschillende bedrijfsleiders en ondernemers in gesprek. De koning sprak met bedrijven over circulaire economie en de wederopbouw van Oekraïne. Máxima besprak onder meer de gezondheidszorg met bedrijven. De koningin neemt vaker actief deel aan gesprekken over financiële en mentale gezondheid, zowel in binnen- als buitenland.

Statiegeld

Vervolgens kreeg het koningspaar een uitleg van het statiegeldsysteem in Slowakije bij een supermarkt, waar tientallen mensen het koningspaar stonden op te wachten. Sommigen hadden Nederlandse vlaggen of bosjes bloemen bij zich. De koning en koningin kregen bij aankomst ieder een tasje met lege flessen, die zij in het apparaat moesten gooien. Het apparaat werkte niet meteen mee, maar na enige assistentie verdwenen de flessen in de machine en kregen de koning en koningin een bonnetje.

Vervolgens vertrok het koningspaar naar het voormalig aartsbisschoppelijk zomerpaleis, waar zij kennismaakten met de Slowaakse minister-president Eduard Heger.