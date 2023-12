Koning benoemt nieuwe cultuurstaatssecretaris Van Weyenberg

Koning Willem-Alexander heeft Steven van Weyenberg (D66) benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De beëdiging vond woensdagmiddag plaats op Paleis Noordeinde. Van Weyenberg volgt de vorige week afgetreden Gunay Uslu op in het demissionaire kabinet.

De politicus nam dinsdag, net als tientallen anderen, afscheid als lid van de Tweede Kamer. Van Weyenberg was Kamerlid sinds 2012. In het toen al demissionaire kabinet-Rutte III volgde hij in 2021 Stientje van Veldhoven op als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

D66-partijleider Rob Jetten liet eerder weten het te waarderen dat Van Weyenberg bereid is de functie van cultuurstaatssecretaris op zich te nemen. “Hij is een van onze meest ervaren Kamerleden, was al eens staatssecretaris, schreef mee aan het coalitieakkoord en is een uitstekend onderhandelaar. Een gedegen kracht, met een groot hart voor cultuur en media.”

Uslu heeft het demissionaire kabinet verlaten om reisorganisatie en familiebedrijf Corendon te gaan leiden. De bewindsvrouw van D66 liet weten dat dit “geen gemakkelijk besluit” was. “Mijn liefde voor de culturele en creatieve sector blijft natuurlijk bestaan”, schreef ze in een brief. “Cultuur is cruciaal.” Uslu trad in januari 2022 aan in het kabinet Rutte IV.