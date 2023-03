Koning benoemt Peter R. de Vries bij staatsbanket Slowakije

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagavond tijdens het staatsbanket in Slowakije gesproken over Peter R. de Vries. Een belangrijk onderdeel van het staatsbezoek aan Slowakije, dat tot en met donderdag duurt, is persvrijheid. De koning benoemde daarom onder meer “de schok” die door Nederland ging toen De Vries in 2021 werd neergeschoten op straat in Amsterdam.

De koning sprak onder meer president Zuzana Čaputová toe en benoemde hoe zij het opneemt voor mensenrechten, weerbaarheid tegen desinformatie en het veilig laten voelen van de Slowaakse burgers. “Welke culturele achtergrond je ook hebt. Wat je seksuele oriëntatie ook is. En welk beroep je ook uitoefent. Helaas is dit niet vanzelfsprekend.”

Een voorbeeld voor Slowakije was de moord op journalist Ján Kuciak en zijn verloofde in 2018. “Net zo groot was de schok in Nederland na de moord op Peter R. de Vries in Amsterdam, drie jaar later. De strijd tegen ondermijnend geweld verbindt ons. Wij werken heel graag samen met uw land om journalisten een veilige werkomgeving te bieden.” Ook stond de koning stil bij Internationale Vrouwendag op 8 maart. “Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag markeer ik ook graag uw inzet voor gendergelijkheid. Alle burgers verdienen een omgeving waarin ze niet bang hoeven te zijn voor agressie en geweld en bovendien hun talenten ten volle kunnen ontplooien.”

Corruptie

Persveiligheid en -vrijheid is een van de thema’s die aan bod komen tijdens dit staatsbezoek. Zo brachten het koningspaar, minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse zaken) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en media) een bezoek aan het Plein van de Slowaakse Nationale Opstand, waar het monument staat dat is opgedragen aan de onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova. De 27-jarige journalist deed onderzoek naar corruptie in Slowakije en werd in zijn woning doodgeschoten.

Ook president Čaputová stond eerder op de dag stil bij de dood van De Vries en Kuciak. Ze noemde dit tijdens het persgesprek in het presidentieel paleis een van de overeenkomsten tussen Nederland en Slowakije: de moord op een journalist.