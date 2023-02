Koning bezoekt duurzaam bouwproject in Den Bosch

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan het collectieve woonproject Boschgaard in Den Bosch. Het project, met negentien sociale huurwoningen, wordt gezien als baanbrekend op het gebied van duurzaam bouwen.

Het wordt gerealiseerd op de plek van De Patio, een oud buurthuis dat als kraakpand werd gebruikt. De sociale huurwoningen worden gecombineerd met een buurtcentrum en een buurtakker. Het is in Den Bosch het eerste bouwproject dat binnen de sociale huur valt en mede door de toekomstige bewoners zelf is bedacht. Er zijn vrijwel geen nieuwe producten gebruikt, maar vooral hergebruikte materialen van sloop- en renovatieprojecten.

Koning Willem-Alexander werd rondgeleid over de bouwplaats en sprak met de toekomstige bewoners. Ook sprak hij met professionals over duurzaam bouwen en ecologische toepassingen. In oktober van dit jaar moet het project klaar zijn.

Het bezoek werd georganiseerd naar aanleiding van het thema van de nieuwjaarsontvangst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in januari dit jaar. Daar werden onder meer mensen uitgenodigd die betrokken zijn bij het thema wonen.