Koning bezoekt finale tennistoernooi ABN AMRO Open

De 50e editie van het ABN AMRO Open in Rotterdam krijgt hoog bezoek. Koning Willem-Alexander zal op 19 februari aanwezig zijn bij de finale van het tennistoernooi in Ahoy. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de koning voorafgaand aan de mannenfinale de expositie met hoogtepunten uit de geschiedenis van het toernooi bezoekt, eveneens in de evenementenhal.

Het is niet de eerste keer dat Willem-Alexander toeschouwer is bij de finale van het toernooi. In 2018 zag hij samen met koningin Máxima hoe de Zwitser Roger Federer in de finale afrekende met zijn Bulgaarse tegenstander Grigor Dimitrov.

Aan de jubileumeditie doen vijf spelers uit de top 10 van het internationale tennis mee, onder hen de Griek Stefanos Tsitsipas, onlangs finalist op de Australian Open, en de Canadees Felix Auger-Aliassime, die het toernooi in Rotterdam vorig jaar op zijn naam schreef. Ook de Nederlanders Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven behoren tot het deelnemersveld.

In 1974 werd de eerste editie gewonnen door de Nederlander Tom Okker. Ook Richard Krajicek, sinds 2004 toernooidirecteur, en Jan Siemerink wonnen in Rotterdam.