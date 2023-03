Koning brengt bezoek aan Nederlandse Zorgautoriteit in Utrecht

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in Utrecht. De koning sprak daar over de uitdagingen en kansen van de zorg.

Voorafgaand aan gesprekken met verscheidene medewerkers kreeg de koning uitleg over de huidige stand van zaken in de zorg. Hij kreeg te horen over het tekort aan mensen en het ziekteverzuim, dat door de coronacrisis is gestegen. Als het beleid in de zorg niet verandert, moet in 2040 zo’n 25 procent van de Nederlandse bevolking in de zorg werken: een onmogelijke opgave, aldus de NZa. De koning kreeg daarom ook te horen over oplossingen, zoals bijvoorbeeld ‘prehabilitatie’: iemand die een grote operatie te wachten staat, voorbereiden met gezonde voeding, beweging en mentale ondersteuning om zo de zorg te ontlasten.

Koning Willem-Alexander merkte op dat Nederland op veel landen al erg voorloopt op het gebied van zorg. Andere landen schrikken daar volgens hem nog wel eens van. Zo verwees de koning naar iemand die hij op bezoek had gehad vanuit het buitenland, die onverwacht naar het ziekenhuis moest. Voor het geval dat kreeg zijn gast van de arts de vraag hoever hij wilde dat de arts zou gaan. De man begreep de vraag niet eens, vertelde de koning lachend. Waarschijnlijk omdat deze discussie in het buitenland een stuk minder wordt gevoerd. “In dat opzicht zijn we al heel ver”, aldus de koning.

Eigen huisarts

Ook sprak de koning over de huisartsenzorg. Die kampt met een flinke uitdaging, omdat veel jonge huisartsen niet meer in een praktijk willen werken, vertelde Iris de Vries, huisarts en voorzitter Arts en Leefstijl en lid van de Klankbordbordgroep Passende Zorg. Zij worden minder getrokken door ‘georganiseerde zorg’ dan eerdere generaties. Dat herkende de koning ook uit eigen ervaring. Zijn eigen huisarts klaagt daar namelijk “steen en been over”, zei hij lachend.

De NZa werkt aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor inwoners van Nederland. Ze maakt regels en tarieven voor het declareren van zorg, houdt toezicht op onder meer zorgaanbieders en zorgverzekeraars en doet onderzoek. Ook adviseert de NZa het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg staat in toenemende mate onder druk door vergrijzing, personeelstekorten en de toegenomen mogelijkheden tot behandeling.