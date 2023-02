Video: Koning doet spelletjes met ouderen en mensen met een beperking

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn dinsdag in Philipsburg op Sint-Maarten spelletjes gaan spelen met ouderen en mensen met een beperking. De koning pakte een flexibele stok en sloeg ermee op de tafel, waarop virtuele eieren geprojecteerd werden die kapotgeslagen moesten worden. Eén van de bewoners, de 80-jarige Silvia, raakte na afloop van het bezoek geëmotioneerd en noemde het “geweldig” dat ze de Oranjes mocht ontmoeten.

Bij de White Yellow Cross Care worden ouderen of mensen met een verstandelijke beperking opgevangen en verzorgd. De stichting achter de locatie, de White and Yellow Cross Care Foundation, is een van de belangrijkste zorgverleners van Sint-Maarten.

De 80-jarige Silvia zat te schilderen en kreeg daarbij gezelschap van prinses Amalia. “Ik vind het een hele eer”, vertelde de geëmotioneerde vrouw na afloop. Silvia is geboren op Aruba, studeerde in Suriname en Nederland en ging daarna naar Sint-Maarten om te werken. Ze noemde de prinses “lief en bezorgd” en had fijne gesprekken met de prinses. “Ik ben heel blij.”

Het kapotslaan van de eieren was één van de activiteiten waar het koninklijk gezelschap aan meedeed. Het koningspaar en prinses Amalia deden ook mee aan onder meer het slaan van een opgeblazen watermeloenbal en bij het schilderen.