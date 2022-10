Koning en familie vieren Koningsdag in Rotterdam

Koning Willem-Alexander en zijn familie vieren Koningsdag volgend jaar in Rotterdam, meldt het Koninklijk Huis maandag. De vorige Koningsdag waren zij in Maastricht. Willem-Alexander is in 2023 tien jaar koning.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb kijkt uit naar het koninklijk bezoek. “Het gemeentebestuur is blij en vereerd met de keuze voor Rotterdam. De band met het koningshuis is van oudsher sterk. Rotterdam heeft altijd op de warme belangstelling van onze vorsten kunnen rekenen, in voor- en tegenspoed. Daarom zal Rotterdam op 27 april één dag Koningsstad van Nederland zijn. Iedereen is welkom”, aldus Aboutaleb.

“Mooi en symbolisch dat de koning voor de viering van 10 jaar Koningschap kiest voor een feest in 010”, zegt wethouder Said Kasmi van onderwijs, cultuur en evenementen. “We gaan er samen met de stad een onvergetelijk feest van maken voor de koninklijke familie, de Rotterdammers en iedereen die deze dag met ons mee wil vieren. Iets om naar uit te kijken!”

De gemeente Rotterdam meldt dat Rotterdammers ideeën voor Koningsdag kunnen delen via koningsdaginrotterdam.nl en dat samen met de stad een programma wordt ontwikkeld.

De festiviteiten trokken 27 april dit jaar zo’n 40.000 mensen in Maastricht. Het was er toen volgens burgemeester Annemarie Penn zo druk dat al vlak na de middag het Vrijthof moest worden afgesloten. Koningsdag zou in 2020 al in de Limburgse hoofdstad Maastricht plaatsvinden, maar kon toen vanwege de geldende coronamaatregelen niet doorgaan.