Koning en koningin beginnen staatsbezoek bij Griekse president

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagochtend begonnen aan hun driedaagse staatsbezoek aan Griekenland. Na een officiële kranslegging ging het paar naar de Griekse president Katerina Sakellaropoulou.

De kranslegging vond plaats op het Syntagmaplein, een belangrijk plein in Athene waar het Griekse parlement gevestigd is. De kranslegging is traditioneel onderdeel van een staatsbezoek en is vaak de eerste officiële activiteit van het paar. Zowel het Nederlandse als het Griekse volkslied werd gespeeld. Door de gehele stad zijn ter ere van het bezoek Nederlandse vlaggen gehesen.

Na de kranslegging reisden koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar het nabijgelegen presidentieel paleis. Daar werden zij wederom ontvangen met het Nederlandse volkslied. Het daaropvolgende gesprek met president Sakellaropoulou is besloten.