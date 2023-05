Koning en koningin naar Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima blijven de tweede en laatste dag van hun streekbezoek aan de Nederlandse Waddeneilanden nog even op Terschelling, waar ze dinsdag waren aangekomen. Later op de dag neemt paar een kijkje op Ameland en Schiermonnikoog.

De tweede dag begint bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling, waar het koningspaar uitleg krijgt over het onderwijs en verschillende scheepssimulatoren van het instituut. Daar spreken ze ook met het Omgevingsberaad Waddengebied, een overlegorgaan voor een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Na dit bezoek reizen de koning en koningin aan het eind van de ochtend naar Ameland, waar ze in de terminal van de veerdienst spreken over de bereikbaarheid van het eiland. De vaargeul bij het eiland wordt met moeite bevaarbaar gehouden, wat zorgt voor grote druk op de natuur. Verder spreekt het koningspaar met natuurbeheerders van Ameland en met vertegenwoordigers van de toeristische sector.

Het laatste eiland van het tweedaagse streekbezoek is het kleinste Nederlandse waddeneiland: Schiermonnikoog. Met boeren praten de koning en koningin over de zuivelcoöperatie die zij zijn begonnen en op de ambulancepost is een gesprek over alle facetten van de gezondheidszorg op het eiland, met een huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg, ambulancepersoneel en bewoners. Daarop gaat het gezelschap in gesprek met monniken, waar het eiland haar naam aan heeft te danken. Tot slot gaan de koning en koningin naar de enige supermarkt op het eiland en krijgen ze van de eigenaar te horen over ondernemerschap.