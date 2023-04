Koning en Macron horen over quantumtechnologie bij UvA

Koning Willem-Alexander en de Franse president Emmanuel Macron hebben woensdag meer gehoord over de mogelijkheden van quantumtechnologie. De koning en president brachten een bezoek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het Amsterdam Science Park. Macron is dinsdag aan een tweedaags staatsbezoek aan Nederland begonnen, waarbij hij Den Haag en Amsterdam aandoet.

Op beelden die het koningshuis deelt op sociale media is te zien dat de koning en Macron aandachtig luisteren naar de uitleg die zij krijgen tijdens hun bezoek aan de universiteit. Er ontstond enige opschudding toen twee demonstranten werden aangehouden, nadat zij op Macron waren afgerend en Franse leuzen riepen. Volgens een ANP-fotograaf werden de demonstranten door beveiligers tegen de grond gewerkt en afgevoerd.

Na de uitleg over quantumtechnologie sloten Willem-Alexander en Macron aan bij een rondetafelgesprek met CEO’s, wetenschappers en investeerders, om het gezamenlijk te hebben over het belang van het versterken van het Europese ecosysteem voor deeptech. Later op de dag bezoeken Macron en de koning, samen met Brigitte Macron en koningin Máxima, de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum.

Op de eerste dag van het staatsbezoek werden de president en zijn vrouw officieel welkom geheten op de Dam in Amsterdam, waar zij ook een krans legden bij het Nationaal Monument op de Dam. Vervolgens ontmoette de president de voorzitter van de Eerste Kamer en Tweede Kamer in Den Haag. In de avond vond een staatsbanket plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam.