Koning en minister Kaag bezoeken planbureaus in Den Haag

Koning Willem-Alexander en minister Sigrid Kaag (Financiën) hebben donderdagochtend een bezoek gebracht aan drie planbureaus in Den Haag. De twee deden tijdens hun werkbezoek het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan.

Het bezoek stond in het teken van brede welvaart, dus eigenlijk alles wat mensen van waarde beschouwen. Dat gaat over geld, maar ook over onder meer de natuur, persoonlijke ontplooiing, veiligheid, onderwijs en fysieke en mentale gezondheid. Tijdens het bezoek spraken de koning en de minister met de programmaleiders brede welvaart van de drie planbureaus over hun gezamenlijke werk. Ook vertelden jonge medewerkers van het CPB, het PBL en het SCP over hun onderzoeken op het gebied van brede welvaart.

Het onderwerp mentale gezondheid kwam ook aan bod toen minister Kaag aan SER-kroonlid Luce van Kempen vroeg naar het stijgende aantal jongeren met suïcidale gedachten. Die zei daarop dat dat in de huidige maatschappij mede kan komen door de hogere druk op jongeren, bijvoorbeeld door het moeten terugbetalen van een studieschuld of de lastige woningmarkt.

Later vertelde Aniek Moonen, voorzitter Jonge Klimaatbeweging, aan de koning over de inzet van jongeren voor het klimaat. De koning vroeg zich daarop hardop af hoe jongeren gemotiveerd blijven, “zodat je later ook voorzitter van de Oudere Klimaatbeweging kan zijn”, zei hij lachend.