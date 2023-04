Koning juicht voor Argentinië als team niet tegen Oranje voetbalt

Koning Willem-Alexander vertelt dat hij voor Argentinië, het thuisland van zijn vrouw, is als het niet tegen Nederland moet voetballen. In de podcast Door de ogen van de Koning vertelt hij aan radio-dj Edwin Evers dat hij met koningin Máxima “intern al voor het huwelijk afspraken had gemaakt” dat zij als koningin van Nederland wel voor Oranje juicht als het team tegen Argentinië moet spelen.

Het onderwerp kwam ter sprake toen de koning vertelde dat hij in 2005 nog een beker aan Lionel Messi had uitgereikt bij het WK voetbal onder 20, dat toen in Nederland plaatsvond. “Messi heeft onlangs ook nog een beker gewonnen, daar was u zeker minder blij mee?”, reageerde Evers, refererend aan het WK voetbal in Qatar van afgelopen jaar. De koning legt uit dat toen Argentinië uiteindelijk in de finale stond tegen Frankrijk, hij “natuurlijk voor Argentinië” was en hij “heel blij was toen Messi eindelijk de beker in zijn handen mocht hebben”.

De podcast Door de ogen van de Koning is gemaakt ter ere van het 10-jarige koningschap van Willem-Alexander. Het programma is opgenomen in zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. In elke aflevering staat een jaar van het koningschap van Willem-Alexander centraal. De uitzending van donderdag ging over 2016. Voetbal kwam ter sprake vanwege het overlijden van Johan Cruijff in dat jaar.