Koning krijgt van EenVandaag-panel 6,1 voor 10 jaar koningschap

Koning Willem-Alexander krijgt van het Opiniepanel van EenVandaag gemiddeld een 6,1 als rapportcijfer voor zijn tien jaar als koning. Hij scoort daarmee net iets minder dan koningin Máxima, die door de bijna 28.000 panelleden met een 6,5 wordt beoordeeld.

Het vertrouwen in de koning is ten opzichte van vorig jaar nipt gestegen. In 2022 had nog 54 procent van de ondervraagden vertrouwen in Willem-Alexander, dit jaar is dat 55 procent. Toen hij in 2013 op de troon kwam, had driekwart van het Opiniepanel er vertrouwen in dat Willem-Alexander het goed zou doen. In 2018 scoorde de koning qua vertrouwen het best met 85 procent.

Sinds de coronatijd is het vertrouwen in de koning erg afgenomen. In 2021 lag het percentage op 63 procent ten opzichte van 75 procent het jaar ervoor. Onder meer de vakantie naar Griekenland en het verjaardagsfeestje van prinses Amalia waar te veel gasten voor waren uitgenodigd terwijl dat volgens de coronaregels niet mocht, werden de koning aangerekend.

In de jaarlijkse enquête die Ipsos in opdracht van de NOS uitvoerde, scoort de koning een 6,5 en de koningin een 7,3. Deze ondervraagden hebben minder vertrouwen in Willem-Alexander dan het EenVandaag Opiniepanel, namelijk 46 procent. Koningin Máxima krijgt van 59 procent van de ondervraagden het vertrouwen.